Москвичам пообещали самое теплое за 15 лет Крещение

Погода на Крещение в Москве в 2023 году станет самой теплой за последние 15 лет. Об этом сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Столичный регион и Москва в частности будут находиться в теплом секторе атлантического циклона. Ожидаем, что погода будет облачная — что будет положительной аномалией практически в течение всех суток 19-го числа», — пообещала синоптик. По ее словам, в столице прогнозируется два градуса тепла. Возможны осадки, преимущественно в виде дождей.

«До этого самая высокая температура на Крещение 19 января была в Москве в 2007 году. Тогда был абсолютный максимум — плюс 6,3 градуса», — добавила Позднякова.

Праздник Крещение Господне традиционно отмечается 19 января. Он сопровождается массовыми купаниями в ледяных прорубях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозов на Крещение не ожидается. По данным Гидрометцентра, в четверг, 19 января, в столице ожидается до плюс 1-6 градусов тепла.