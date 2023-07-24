Названы самые популярные у москвичей места для пикников с шашлыками

Так, лидером рейтинга стал парк «Серебряный бор». В районе Пескобазы оборудовано 26 мангалов с навесами, столами и лавками. На втором месте с 55 площадками для пикника оказался природно-исторический парк «Тушинский», а на третьем — лесопарк «Покровское-Стрешнево». В последнем рядом с рекой Чернушкой оборудовано три точки с мангалами и беседками.

Четвертую строчку занял природно-исторический парк «Москворецкий», где имеется 30 зон с мангалами, беседками с лавочками и биотуалетами. Пятерку рейтинга замкнул Битцевский лес, здесь обустроено 34 площадки с беседками, в том числе с навесами. На шестую строчку Трофименко определила лесопарк «Измайлово» с тремя пикниковыми зонами.