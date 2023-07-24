Названы самые популярные у москвичей места для пикников с шашлыками
Парк «Серебряный бор» оказался самым популярным местом для пикников в Москве.
Парк «Серебряный бор» оказался самым популярным у жителей столицы местом для пикников с шашлыками. Об этом «Мосленте» сообщила руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко.
Власти города активно занимаются благоустройством пикниковых зон. По данным на 7 июня 2023 года, существует около 210 специально оборудованных площадок во всех округах мегаполиса
Анна Трофименко
Так, лидером рейтинга стал парк «Серебряный бор». В районе Пескобазы оборудовано 26 мангалов с навесами, столами и лавками. На втором месте с 55 площадками для пикника оказался природно-исторический парк «Тушинский», а на третьем — лесопарк «Покровское-Стрешнево». В последнем рядом с рекой Чернушкой оборудовано три точки с мангалами и беседками.
Четвертую строчку занял природно-исторический парк «Москворецкий», где имеется 30 зон с мангалами, беседками с лавочками и биотуалетами. Пятерку рейтинга замкнул Битцевский лес, здесь обустроено 34 площадки с беседками, в том числе с навесами. На шестую строчку Трофименко определила лесопарк «Измайлово» с тремя пикниковыми зонами.
Жители города также могут использовать некоторые открытые площадки и скверы. Например, на площади перед МГУ имени М.В. Ломоносова есть специальные зоны для пикника с мангалами
Анна Трофименко
На площадках есть все, что необходимо для комфортного отдыха: мангалы, мебель, противопожарные средства.
Ранее был назван максимальный срок хранения шашлыка.