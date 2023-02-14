Москвичи раскрыли свои места для знакомств

Еще жители Москвы знакомятся на улице (восемь процентов), в гостях (три процента), на праздниках и вечеринках (три процента), по два процента респондентов встречают возлюбленных на отдыхе и в кафе или ресторане, по одному проценту — в магазине, парке, на даче или в деревне, в клубе или на дискотеке.

Кроме того, москвичи нередко влюбляются в кого-то из компании друзей (11 процентов), в соседей (семь процентов), в тех, с кем учились в школе (шесть процентов) и колледже или университете (четыре процента), в друзей детства (один процент).

Ранее Ида Галич поделилась «самой зашкварной историей» в День всех влюбленных.