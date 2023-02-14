Москвичи раскрыли свои места для знакомств
Свои места для знакомств москвичи раскрыли в опросе для сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 1600 состоящих в отношениях или браке россиян, в том числе из столицы.
По данным исследования, в столице 17 процентов опрошенных знакомятся через интернет, а 15 процентов — устраивают личную жизнь на работе. Каждый десятый горожанин начинает общение в соцсетях и мессенджерах, а семь процентов опрошенных — на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях.
заводят отношения в интернете
Еще жители Москвы знакомятся на улице (восемь процентов), в гостях (три процента), на праздниках и вечеринках (три процента), по два процента респондентов встречают возлюбленных на отдыхе и в кафе или ресторане, по одному проценту — в магазине, парке, на даче или в деревне, в клубе или на дискотеке.
Кроме того, москвичи нередко влюбляются в кого-то из компании друзей (11 процентов), в соседей (семь процентов), в тех, с кем учились в школе (шесть процентов) и колледже или университете (четыре процента), в друзей детства (один процент).
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