Названы главные места индийских вечеринок в Москве

Главные места индийских вечеринок в Москве назвал «Мосленте» президент некоммерческого партнерства «Индийский бизнес альянс», совладелец компании «Императорский Портной» Сэмми Котвани. Прежде всего он упомянул столичные рестораны «Таба» и «Джей хинд».

«Там часто празднуют дни рождения или вторую — российскую — свадьбу. В пятницу и субботу вечером там можно найти многих московских индусов», — пояснил Котвани.

Девять лет назад в московском Индийском культурном центре стали отмечать религиозный фестиваль, посвященный богу Ганеше. Он длится пять дней. «Можно помолиться, поесть бесплатную еду, которую к празднику готовят в индийских семьях. Мы устраиваем концерт с пением мантр и потом танцы, в этом году на них было около 3000 человек. Был диджей, отличная вечеринка», — рассказал герой интервью. Индийский вариант Масленицы — праздник Холи, он также отмечается в Центре индийской культуры уже 16 лет.

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