Москвичи обсудили необычный для мужчины способ мести возлюбленной

Москвичи в группе «Коньково на коне» социальной сети «ВКонтакте» обсудили необычный для мужчины способ мести возлюбленной.

Одна из участниц сообщества опубликовала фотографию автомобиля. На снимке видно, что его забросали куриными яйцами, обклеили прокладками и размазали по лобовому стеклу что-то похожее на бисквит. «Стоит вот такая жертва чьей-то мести. Интересно, в чем провинился хозяин, что получил столько "подарков"?» — подписала автор записи.

Один из юзеров назвал произошедшее перформансом и решил разгадать его смысл. «По символике — это личная трагедия. Яйцо выступает символом зародившейся жизни, а разбитое означает конец определенной главы. Прокладки похоже олицетворяют женское начало. А машина у гада такая красивая, что она (создательница перформанса) такая несчастная, брошенная решила отомстить», — предположил он.

Однако на деле все оказалось немного иначе. Самые наблюдательные пользователи смогли ответить на вопрос автора поста. Они разглядели на кузове надписи, по которым стало понятно, что над машиной поиздевался мужчина, отомстивший за «разбитое» сердце.

Ранее россиянка выложила послание на автомобиле возлюбленного прокладками. Две россиянки ночью наклеили десятки предметов личной гигиены на машину из-за измены молодого человека одной из них.