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16:39, 09 февраля 2023
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Москвичам назвали место сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Турции

Москвичам назвали место сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Турции
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Место, куда москвичи могут привезти гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям Турции, было названо в Telegram-канале «Москва 24». По информации источника, необходимые вещи собирает посольство Турецкой Республики.

В списке вещей первой необходимости значатся термосы, одеяла, обогреватели, палатки, теплые вещи, зарядные устройства для телефонов и компьютеров. Принимаются эти вещи по адресу 7-й Ростовский переулок, 12.

Диппредставительство сообщило, что первая партия гуманитарной помощи уже готова к отправке в Турцию, а также поблагодарило всех, кто оказывает поддержку жителям пострадавших регионов.

«Помощь, переданная посольству многими людьми и учреждениями для пострадавших от землетрясения, готовится к отправке в нашу страну под руководством супруги посла Ферузы Самсар при поддержке Московской организации турецких женщин и других волонтеров», — говорится в сообщении Telegram-канала посольства.

Ранее стало известно, что семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами в Турции.

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