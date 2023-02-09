Москвичам назвали место сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Турции

Место, куда москвичи могут привезти гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям Турции, было названо в Telegram-канале «Москва 24». По информации источника, необходимые вещи собирает посольство Турецкой Республики.

В списке вещей первой необходимости значатся термосы, одеяла, обогреватели, палатки, теплые вещи, зарядные устройства для телефонов и компьютеров. Принимаются эти вещи по адресу 7-й Ростовский переулок, 12.

Диппредставительство сообщило, что первая партия гуманитарной помощи уже готова к отправке в Турцию, а также поблагодарило всех, кто оказывает поддержку жителям пострадавших регионов.

«Помощь, переданная посольству многими людьми и учреждениями для пострадавших от землетрясения, готовится к отправке в нашу страну под руководством супруги посла Ферузы Самсар при поддержке Московской организации турецких женщин и других волонтеров», — говорится в сообщении Telegram-канала посольства.

Ранее стало известно, что семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами в Турции.