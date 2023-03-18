Определено местонахождение «средневекового замка» в Москве

Местонахождение «средневекового замка» в столице определено в Telegram-канале «Неизвестная Москва». Речь идет об особняке жены архитектора Льва Кекушева Анны Кекушевой. Выдающийся образец московского модерна располагается на Остоженке, 21, 1. На создание особняка Кекушева вдохновили классические европейские замки.

По данным администраторов канала, по описанию жилища главной героини романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова можно предположить, что именно этот особняк, напоминающий средневековый замок с ассиметричной композицией и высокой «рыцарской» башенкой, мог быть ее домом.

На сегодняшний день в здании, самостоятельно спроектированным Кекушевым более века назад, расположены жилые и коммерческие помещения.

Ранее был назван адрес «дома со зверями» в Москве. Он находится на Чистопрудном бульваре.