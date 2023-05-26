05:28, 26 мая 2023
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Москвичка обнаружила металлическую проволоку в глазированном сырке
Москвичка купила ребенку глазированный сырок и нашла внутри металлическую проволоку.
Металлическую проволоку в купленном в магазине глазированном сырке обнаружила жительница столицы. Фото находки опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
Женщина сообщила, что часто приобретает сырки известной марки для себя и ребенка. В последний раз она дала сырок сыну, и мальчику в рот едва не попала проволока, оказавшаяся внутри продукта. Москвичка уточнила, что столкнулась с подобным впервые.
Ранее в Москве девочка обнаружила в бургере из KFC иголку и таблетки. Полиция начала проверку по факту случившегося.