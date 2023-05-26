Москвичка обнаружила металлическую проволоку в глазированном сырке

Металлическую проволоку в купленном в магазине глазированном сырке обнаружила жительница столицы. Фото находки опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Женщина сообщила, что часто приобретает сырки известной марки для себя и ребенка. В последний раз она дала сырок сыну, и мальчику в рот едва не попала проволока, оказавшаяся внутри продукта. Москвичка уточнила, что столкнулась с подобным впервые.

Ранее в Москве девочка обнаружила в бургере из KFC иголку и таблетки. Полиция начала проверку по факту случившегося.