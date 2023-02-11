Москвичей предупредили о метели на выходных

О метели и обильном снегопаде на выходных москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости синоптик.

«В субботу днем, особенно в послеполуденные часы, начинается снег, понижение давления и температуры — от ноля до минус 2 градусов, и усиление ветра до 15 метров в секунду. Сочетание ветра и снега приведут к метели», — сообщил Вильфанд.

Специалист добавил, что метель продолжится в ночь на воскресенье. Днем 12 февраля пройдет небольшой снег, также ожидается повышение атмосферного давления.

Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. «Гололедица. Период предупреждения до 21:00 11 февраля», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.