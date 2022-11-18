Москвичей предупредили об усилении ветра и метели

Об усилении ветра и метели в пятницу, 18 ноября, москвичей предупредил Гидрометцентр России.

«Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения до 21:00 19 ноября. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении. Кроме того, предупреждение о метели и заносах на дорогах в Москве и области действует до 21:00 пятницы, 18 ноября.

В столице в течение дня ожидается до минус шести градусов днем и ветер с порывами до 12 метров в секунду. В предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, по информации Гидрометцентра, ожидается небольшой снег, порывы ветра составят до десяти метров в секунду. Температура немного поднимется и составит от минус двух до минус четырех градусов.

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик Роман Вильфанд предупредил, что снег в пятницу усилится ближе к вечеру. Температура воздуха будет соответствовать погоде, которая обычно наблюдается во второй половине декабря, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал, что снежный покров в столице увеличится к выходным. По его словам, в субботу высота снега в Москве местами будет достигать 13-15 сантиметров.