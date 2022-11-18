Город
10:17, 18 ноября 2022
1 мин.

Москвичей предупредили об усилении ветра и метели

Москвичей предупредили об усилении ветра и метели
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Об усилении ветра и метели в пятницу, 18 ноября, москвичей предупредил Гидрометцентр России.

«Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения до 21:00 19 ноября. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении. Кроме того, предупреждение о метели и заносах на дорогах в Москве и области действует до 21:00 пятницы, 18 ноября.

В столице в течение дня ожидается до минус шести градусов днем и ветер с порывами до 12 метров в секунду. В предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, по информации Гидрометцентра, ожидается небольшой снег, порывы ветра составят до десяти метров в секунду. Температура немного поднимется и составит от минус двух до минус четырех градусов.

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик Роман Вильфанд предупредил, что снег в пятницу усилится ближе к вечеру. Температура воздуха будет соответствовать погоде, которая обычно наблюдается во второй половине декабря, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал, что снежный покров в столице увеличится к выходным. По его словам, в субботу высота снега в Москве местами будет достигать 13-15 сантиметров.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.