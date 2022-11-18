Москвичам пообещали увеличение снежного покрова

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что снежный покров в столице увеличится к выходным. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, в субботу высота снега в Москве будет составлять минимум 10 сантиметров, а местами будет достигать и 13-15 сантиметров. В пятницу в столице прогнозируется снег, ветер до 17 метров в секунду и снежные заносы.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам 20-сантиметровые сугробы к концу недели. По его словам, столичные метеостанции уже зафиксировали высоту снежных покровов в Москве от пяти до десяти сантиметров.