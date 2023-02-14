14:00, 14 февраля 2023
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Обрушившаяся на Москву метель попала на видео
Кадр: видео Telegram-канал «Москва - новостная»
Во вторник, 14 февраля, на столицу обрушился снегопад с метелью. Погодная стихия попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва новостная».
По словам очевидцев, интенсивный снегопад наблюдается в разных районах города. По данным дептранса, вечером на дорогах ожидаются пробки до 8 баллов. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Ранее москвичей предупредили об опасной погоде и сильном ветре. В течение дня ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега, рассказали синоптики.