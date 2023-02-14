Обрушившаяся на Москву метель попала на видео

По словам очевидцев, интенсивный снегопад наблюдается в разных районах города. По данным дептранса, вечером на дорогах ожидаются пробки до 8 баллов. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде и сильном ветре. В течение дня ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега, рассказали синоптики.