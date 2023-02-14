12:23, 14 февраля 2023
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Жителей Москвы предупредили об опасной погоде и сильном ветре
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен во вторник, 14 февраля, в Москве, передает Гидрометцентр России. Горожан предупредили о сильном ветре в День влюбленных.
«Гололедица. Период предупреждение до 21:00 14 февраля», — говорится в сообщении. Кроме того, на территории города до 21:00 действует предупреждение и сильном ветре с порывами местами до 15 метров в секунду.
В течение дня ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега, рассказали синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День всех влюбленных. Он отмечал, что температура будет выше нормы примерно на три градуса.