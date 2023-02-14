Жителей Москвы предупредили об опасной погоде и сильном ветре

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен во вторник, 14 февраля, в Москве, передает Гидрометцентр России. Горожан предупредили о сильном ветре в День влюбленных.

«Гололедица. Период предупреждение до 21:00 14 февраля», — говорится в сообщении. Кроме того, на территории города до 21:00 действует предупреждение и сильном ветре с порывами местами до 15 метров в секунду.

В течение дня ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде снега и мокрого снега, рассказали синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День всех влюбленных. Он отмечал, что температура будет выше нормы примерно на три градуса.