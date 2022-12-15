Москвичам назвали дату возвращения сильных снегопадов

Дату возвращения сильных снегопадов москвичам назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он сообщил, что осадки накроют столицу в выходные.

«Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре десять метров в секунду. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет», — рассказал метеоролог. Под определением «сильный снег» подразумевается более шести миллиметров осадков, уточнил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что крепкие морозы вернутся в столицу уже в начале следующей недели. Днем столбики термометров будут опускаться до минус 8-13 градусов, ночью — до минус 15-16 градусов.