Метеоролог оценил московскую погоду в мае

В мае 2026 года в столице выпало примерно в два раза меньше осадков, чем обычно бывает в этот период согласно климатической норме. Об этом агентству «Москва» рассказал заведующий метеорологической обсерваторией МГУ имени Ломоносова Михаил Локощенко.

«Количество осадков составило за весь май лишь 30 миллиметров, что вдвое меньше климатической нормы для этого месяца (64 миллиметра)», — заявил он.

Он отметил, что средняя температура воздуха в Москве в мае составила 15,9 градуса, что на два градуса выше климатической нормы, равной 13,9 градуса.

Ранее сообщалось, что в первые дни лета столицу ожидают потепление и кратковременные дожди. По прогнозу синоптиков, днем 31 мая термометры покажут плюс 14–16 градусов. На два градуса теплее будет в понедельник, 1 июня. А со 2 июня в столичный регион вернется тепло, воздух прогреется до плюс 23 градусов тепла. При этом во все дни ожидаются кратковременные дожди.