В московском храме обнаружили полуторавековую метлахскую плитку «Вилеруа и Бохъ»

В одном из храмов Москвы была обнаружена полуторавековая метлахская плитка немецкой фирмы «Вилеруа и Бохъ». Об этом сообщает Telegram-канала «История Москвы».

«В Москве можно встретить такую деталь старой жизни столицы — сейчас ей примерно 140 лет. Вряд ли вы сможете прочитать, что на ней написано, но, на самом деле, здесь изначально было название немецкой фирмы — производителя метлахской плитки "Вилеруа и Бохъ " — в наши дни это Villeroy & Boch, и название торгового представителя "Коссъ и Дюрръ" этой фирмы в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

По словам авторов канала, увидеть эту плитку на полу можно в Храме Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова Моста на Самокатной улице на юго-востоке столицы. Сама церковь построена в стиле ампир в 1829 году, а в годы советской власти в здании размещался женский вытрезвитель.

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