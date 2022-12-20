Город
08:38, 20 декабря 2022
1 мин.

Инфекционист перечислил методы защиты от гриппа

Инфекционист перечислил методы защиты от гриппа
Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Методы защиты от гриппа перечислил «Ленте.ру» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По словам профессора, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила об окончании прививочной кампании против гриппа, а значит, ставить вакцину уже поздно. Если прививка не сделана, следует использовать другие методы профилактики.

«Остаются меры барьерной защиты, то есть маски, социальная дистанция — ближе двух метров не подходите, проветривание, непосещение массовых мероприятий», — сказал Малышев.

Ранее были названы основные отличия свиного гриппа от COVID-19. По словам профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского Университета Сергея Яковлева, первое заболевание отличается более острым началом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.