Инфекционист перечислил методы защиты от гриппа

Методы защиты от гриппа перечислил «Ленте.ру» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По словам профессора, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила об окончании прививочной кампании против гриппа, а значит, ставить вакцину уже поздно. Если прививка не сделана, следует использовать другие методы профилактики.

«Остаются меры барьерной защиты, то есть маски, социальная дистанция — ближе двух метров не подходите, проветривание, непосещение массовых мероприятий», — сказал Малышев.

Ранее были названы основные отличия свиного гриппа от COVID-19. По словам профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского Университета Сергея Яковлева, первое заболевание отличается более острым началом.