В Москве обнаружили поглощенную вокзалом станцию метро

В Москве обнаружили поглащенную вокзалом станцию метро «Павелецкая». Об этом рассказали участники группы социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Жители столицы рассказали, что внутри Павелецкого вокзала есть объект, который выделяется габаритами и внешним видом на фоне общих интерьеров. Это, по словам юзеров, — фрагмент бывшего южного вестибюля станции метро «Павелецкая» радиальная. Станцию, как и этот вестибюль, построили в 1943 году, а в 1982 году, в ходе реконструкции и глобального увеличения площадей вокзала, он поглотил этот вестибюль, который почти 40 лет стоял на улице, отметили пользователи.

В комментариях также добавили, что металлическая табличка «Построено в 1943 году» по-прежнему закреплена в центральной части фасада бывшего вестибюля.

Ранее проект станции метро известного архитектурного бюро вызвал споры у москвичей.