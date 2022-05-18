Вызвавшие аплодисменты пассажиров танцы в московском метро попали на видео
Выступление танцоров в вагоне столичного метро вызвало восторг у пассажиров, они встретили мини-шоу аплодисментами. Очевидцы записали танцы на видео, ролик выложили в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлено, как темнокожий мужчина и его спутница исполняют танец, напоминающий брейк-данс с элементами акробатики. Особое восхищение очевидцев вызвала девушка, удерживающая равновесие во время стойки на руках.
Многие комментаторы позитивно оценили шоу. «Молодцы, ребята, а то в метро едешь, у всех серость на лице. Если кто-то улыбается — словит полный лоток осуждений и злобы», — с сожалением написала одна из пользовательниц. Кто-то с уважением отметил, что для подобных выступлений в общественных местах требуются смелость и уверенность в себе.
В комментариях нашлись очевидцы выступлений дуэта в подземке. «О, я их тоже видела там», «Они были на "Технопарке", он подошел ко мне, дал кулачок», — поделились впечатлениями пользователи.
Ранее устроенная россиянами дискотека с шашлыком в гаражах попала на видео и развеселила сеть.