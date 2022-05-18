Вызвавшие аплодисменты пассажиров танцы в московском метро попали на видео

Многие комментаторы позитивно оценили шоу. «Молодцы, ребята, а то в метро едешь, у всех серость на лице. Если кто-то улыбается — словит полный лоток осуждений и злобы», — с сожалением написала одна из пользовательниц. Кто-то с уважением отметил, что для подобных выступлений в общественных местах требуются смелость и уверенность в себе.

В комментариях нашлись очевидцы выступлений дуэта в подземке. «О, я их тоже видела там», «Они были на "Технопарке", он подошел ко мне, дал кулачок», — поделились впечатлениями пользователи.

Ранее устроенная россиянами дискотека с шашлыком в гаражах попала на видео и развеселила сеть.