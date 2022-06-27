Названа станция московского метро с «пламенеющим» потолком

Главной особенностью оформления станции метро «Новаторская» стал «пламенеющий потолок» из стекла. Станция была открыта 7 декабря 2021 года в составе участка «Мневники» — «Каховская» Большой кольцевой линии и получила свое название по улице Новаторов, под которой расположена. О ее дизайне на портале мэра Москвы рассказал главный архитектор станции Сергей Каретников.

По задумке специалиста, на новой станции столичной подземки применили приемы, которые не использовались раньше в архитектуре метро — сделали подвесной потолок с панелями из цветного стекла.

Внутрь стеклянных панелей были вклеены фильтры — пленки оранжевого цвета трех оттенков, а между ними разместили световое оборудование. Прозрачность и насыщенность цвета фильтров подбирали в несколько этапов, делали опытные образцы и проверяли на станции. «В итоге удалось реализовать изначальный замысел "пламенеющего потолка". Получилась интересная игра света и эффект возникновения множества новых оттенков при наложении панелей. Этот поток света, по замыслу авторов, символизирует энергию новаторства», — рассказал архитектор.

Он также отметил, что путевые стены отделаны кассетами под черный никель, а центральный ряд колонн облицевали белым мрамором. Название станции написано белыми буквами на черном фоне.

Ранее стала известна судьба первой наземной станции московского метро «Первомайская», располагавшейся на территории депо.