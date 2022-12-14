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11:15, 14 декабря 2022
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Опубликована карта развития московского метро до 2030 года

Опубликована карта развития московского метро до 2030 года
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Карту развития московского метро до 2030 года в своем Telegram-канале опубликовал директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов.

«На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ», — пояснил Титов.

Согласно схеме, пятый по счету Московский центральный диаметр будет иметь четыре конечные станции: «Пушкино», «Фрязино-товарная», «Щелково» и «Домодедово». Кроме того, с МЦД-5 можно будет сделать пересадки на метро и МЦК: «Ростокино», «Рижская», «Комсомольская», «Китай-город», «Павелецкая», «Верхние Котлы», «Нагатинская», «Варшавская», «Котляково» и «Бирюлево».

Опубликована карта развития московского метро до 2030 года

Изображение: Telegram-канал «Урбанизм в галстуке»

Источник ТАСС в транспортном комплексе подтвердил, что данные пересадки с МЦД-5 на станции столичной подземки уже утверждены в правительстве Москвы.

Ранее был опубликован дизайн-проект новой станции метро «Физтех» в Москве.

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