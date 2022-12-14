Опубликована карта развития московского метро до 2030 года

Карту развития московского метро до 2030 года в своем Telegram-канале опубликовал директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов.

«На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ», — пояснил Титов.

Согласно схеме, пятый по счету Московский центральный диаметр будет иметь четыре конечные станции: «Пушкино», «Фрязино-товарная», «Щелково» и «Домодедово». Кроме того, с МЦД-5 можно будет сделать пересадки на метро и МЦК: «Ростокино», «Рижская», «Комсомольская», «Китай-город», «Павелецкая», «Верхние Котлы», «Нагатинская», «Варшавская», «Котляково» и «Бирюлево».