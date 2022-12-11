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13:57, 11 декабря 2022
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Опубликован дизайн-проект новой станции метро «Физтех» в Москве

Опубликован дизайн-проект новой станции метро «Физтех» в Москве
Изображение: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Дизайн-проект новой станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, которая отроется в Москве в следующем году, опубликовал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прямоугольный вестибюль будет с трех сторон окружен колоннами необычной формы — они выполнены в виде больших конусов, расширяющихся вверх и подсвечиваемых изнутри», — рассказал градоначальник. По его словам, авторы проекта взяли за основу научную тематику.

Мэр Москвы также отметил, что рядом со станцией находится Московский физико-технический институт, преподаватели и студенты которого смогут пользоваться новой станцией.

Ранее москвичам показали проект нового вестибюля «Лианозово» МЦД-1.

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Фото: Изображение: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

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