Город
13:30, 21 января 2023
1 мин.

Москвичам показали проект будущей станции метро «Пыхтино»

Москвичам показали проект будущей станции метро «Пыхтино»
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Проект будущей станции метро «Пыхтино» Солнцевской линии показали москвичам на портале мэра столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что станцию украсят изображениями самолетов.

1 / 4

Фото: Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

«Строители установили каркас и вскоре приступят к монтажу алюминиевых панелей с графическими изображениями самолетов в виде чертежей. Пройдя вдоль путевой стены станции "Пыхтино", пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214», — рассказал он.

По его словам, дизайн станции «Пыхтино» посвящен истории авиации, так как рядом с ней расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Известно также, что над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец в виде воронки из алюминиевых панелей с висящей внутри моделью самолета Ту-144. На потолке платформенного участка уже ведется монтаж световых конструкций, напоминающих турбины самолетов.

Ранее руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что открытие метро в аэропорту «Внуково» запланировано на 2023 год.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.