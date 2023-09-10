03:16, 10 сентября 2023
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Пассажиры московского метро станцевали танго в вагоне и попали на видео
Мужчина и женщина станцевали танго в вагоне поезда московского метро.
Кадр: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»
Мужчина и женщина станцевали танго в вагоне поезда столичного метро и попали на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
В полупустом составе пассажиры вышли на площадку между дверьми вагона. Они начали танцевать в паре, не обращая внимания на немногочисленных попутчиков.
«Это очень мило», «Красавчики», «Счастливые люди», «Это лучшее, что могло произойти в метро», «Похоже, они ходят заниматься и тренируют движения», «Не важно где. Главное — вместе», «Красота», — написали пользователи сети.
Ранее танец на шесте на фоне «Москва-Сити» попал на видео.