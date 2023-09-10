Пассажиры московского метро станцевали танго в вагоне и попали на видео

«Это очень мило», «Красавчики», «Счастливые люди», «Это лучшее, что могло произойти в метро», «Похоже, они ходят заниматься и тренируют движения», «Не важно где. Главное — вместе», «Красота», — написали пользователи сети.

Ранее танец на шесте на фоне «Москва-Сити» попал на видео.