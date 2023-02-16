Раскрыты планы строительства метро в Подмосковье

Планы строительства метро в Подмосковье раскрыл телеканалу «360» губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что подземный общественный транспорт уже есть в Котельниках и Красногорске, а в этом году метрополитен появится и в Долгопрудном.

«Прорабатываем с Москвой вопрос и по Мытищам. Это должно быть удобно и для жителей Москвы, и для жителей Подмосковья», — добавил Воробьев.

По словам губернатора, Подмосковье руководствуется политикой «стирания границ» с Москвой. Одно из ключевых направлений развития в области — это Московские центральные диаметры (МЦД). В 2023 году планируется открытие линий МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее были названы точные сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве. Новые транспортные линии общей протяженностью 170 километров заработают в августе и сентябре.