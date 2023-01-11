Движение по «серой» и «оранжевой» веткам московского метро восстановлено

В столичном метро восстановлено движение по серой и оранжевой веткам, сообщает Дептранс. Интервалы движения поездов на указанных линиях временно увеличивались из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции.

«После проведения работ поезда продолжили курсировать в штатном режиме. Движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях осуществляется в соответствии с графиком», — сообщили в ведомстве.

Ранее к обычному режиму работы вернулось движение поездов на Кольцевой линии московского метро. Благодаря обновлению системы на ветке увеличилась частота движения поездов в час пик.