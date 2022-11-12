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12:01, 12 ноября 2022
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Участок Замоскворецкой линии московского метро закрыли на полгода

Участок Замоскворецкой линии московского метро закрыли на полгода
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Примерно на полгода в субботу, 12 ноября, закрыли участок между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Временно не будут работать пять станций «зеленой» ветки: «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская» и «Царицыно». Станции «Автозаводская» и «Орехово» станут временно конечными.

«Альтернативные маршруты можно построить от станций "Бирюлево-Пассажирская" и "Бирюлево-Товарная", по МЦК и МЦД. А еще можете воспользоваться наземным транспортом», — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров ведомство также опубликовано видео, в котором подробно объясняется, каким видом транспорта и как лучше всего воспользоваться в сложившейся ситуации.

Ранее было раскрыто расположение станции-«призрака» в московском метро.

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