Мертвого крокодила нашли в подмосковном лесу

В лесу около СНТ «Тишина» в Московской области нашли мертвого крокодила. На тело рептилии наткнулись местные жители, сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».

Очевидцы предположили, что крокодила держали дома в качестве питомца и выбросили труп после того, как животное умерло. Судя по опубликованным кадрам, тело рептилии пролежало в лесу достаточно долго.

Ранее на видео попал тритон, найденный в подмосковном водопроводе. Животное обнаружили при разборе смесителя в раковине.