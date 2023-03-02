12:48, 02 марта 2023
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Найденный в подмосковном водопроводе тритон попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
Тритона обнаружили в водопроводе жители села Новопетровское. Земноводное попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье №1».
Животное нашли в кране, когда разобрали смеситель в поисках причины проблем с подачей воды, уточнил источник. Проверить водопровод жильцы решили из-за сильного ослабления напора воды.
«Администрация еще не отреагировала, а управляющая компания сказала, что видео — подделка», — сообщил канал.
Ранее москвич обнаружил у себя в квартире экзотическую змею. Рептилию отловили и отправили в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.