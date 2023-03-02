Найденный в подмосковном водопроводе тритон попал на видео

Животное нашли в кране, когда разобрали смеситель в поисках причины проблем с подачей воды, уточнил источник. Проверить водопровод жильцы решили из-за сильного ослабления напора воды.

«Администрация еще не отреагировала, а управляющая компания сказала, что видео — подделка», — сообщил канал.

Ранее москвич обнаружил у себя в квартире экзотическую змею. Рептилию отловили и отправили в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.