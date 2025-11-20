Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

12 новых автобусных маршрутов запустят до конца декабря между Москвой и Подмосковьем, сообщил столичный департамент транспорта.

Это будут следующие маршруты:

— № 1154 «Метро “Планерная”» — «Госпиталь Минобороны» (микрорайон Планерная, Химки)»;

— № 1282 «Метро “Строгино”» — «Жилой комплекс (ЖК) “Ильинские луга”»;

— № 1342 «Метро “Беломорская”» — «Улица Павлова» (Химки);

— № 1344 «Метро “Ховрино”» — «МЦД Левобережная»;

— № 1346 «Метро “Ховрино”» — «Совхозная улица» (Химки);

— № 1358 «Метро “Щукинская”» — «Рублево»;

— № 1472 «Метро “Сходненская”» — «МЦД Долгопрудная»;

— № 1480 «Метро “Планерная”» — «Улица Германа Титова» (Химки);

— № 1532 «Метро “Беломорская”» — «Госпиталь Минобороны (микрорайон Планерная, Химки)»;

— № 1580 «Метро “Строгино”» — «ЖК “Новая Рига”»;

— № 1594 «Метро “Крылатское”» — «ЖК “Гусарская баллада”»;

— № 1981 «Метро “Планерная”» — «Больница № 119» (микрорайон Новогорск, Химки).

Дептранс также опубликовал схему маршрутов, но подчеркнул, что они предварительные и к моменту запуска могут измениться. «Пассажиров будут перевозить современные автобусы с наклейкой «Москва — область» на борту», -- рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 ноября скорректируют девять маршрутов автобусов и электробусов, изменения коснутся сразу 24 районов столицы.