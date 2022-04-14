Москвичи обсудили разницу между жалобой и доносом

Разницу между жалобой и доносом обсудили участники группы «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» в запрещенной соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Там жительница Москвы спросила совета, что делать, если тебя окатила водой моющая улицы коммунальная техника.

«Соседи, посоветуйте, куда пожаловаться. Идиот за рулем этого трактора не выключил свои поливалки, хотя прекрасно меня видел во дворе, где мне некуда было отпрыгнуть, и облил меня и коляску с малышом грязной водой. Еще и руками размахивал из кабины, вместо того, чтобы извиниться», — написала москвичка.

В комментариях разгорелась дискуссия, стоит ли вообще оставлять негативные отзывы в сети и чем жалоба отличается от доноса. «Я вам очень сочувствую, что вас не пропустили и облили, но тенденция жаловаться сильно пугает. Разумеется, он виноват. Но чего вы хотите? Чтобы его наказали? Как? Уволили, лишили премии, депортировали? Простите, что пишу вам, но, может, кто-то еще прочитает и задумается, прежде чем писать донос. А ведь это так и называется», — ответила москвичке пользовательница сети, которая считает, что наказания мало кого исправляют.

Некоторые участники группы с ней согласились, но большинство соседей высказали другое мнение. «Вы предлагаете молча сидеть и терпеть свинство? Очень ценный совет, спасибо, такие лучше держать при себе», «То есть за проступки вообще можно не отвечать, ибо добрым людям следует терпеть, а не призывать к ответственности?», «Донос, согласитесь, все-таки другое — его пишут на невинных людей. Хочется же, напротив, остановить это оскотинивание сограждан», «Донос — это ложное обвинение, а жаловаться на несправедливость нужно обязательно!», «Если молчать, хамов расплодим, а их и так немало», «С каких пор жалоба на неправомерные действия называется доносом?!» — оставили юзеры свои возмущенные комментарии. Они посоветовали пострадавшей обратиться в управляющую компанию, приложив фото и указав номера машины.

Ранее москвичка пожаловалась на асоциального соседа и получила советы. Ей рекомендовали составить заявление с подписями жителей всего дома и отнести его к участковому, а также обратиться за помощью в Мосжилинспекцию.