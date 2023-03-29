На освободившихся площадях ТЦ планируют открыть МФЦ и отделения «Почты России»

На площадях в торговых центрах (ТЦ), освободившихся после ухода из России зарубежных компаний, планируют открыть МФЦ и отделения «Почты России». Такое предложение поступило от российских властей, сообщают «Известия». По их мнению, так ТЦ будут посещать больше людей, а МФЦ и отделения почты получат привлекательные условия аренды.

Соответствующее предложение Минпромторг направил на рассмотрение в Минцифры на фоне значительного ухудшения финансовых показателей и посещаемости российских моллов. На данный момент в российских ТЦ пустуют миллионы квадратных метров, подчеркивают специалисты.

Ранее в октябре 2022 года эксперты отмечали, что доля свободных площадей в московских ТЦ составляла 11,5 процента.