На освободившихся площадях ТЦ планируют открыть МФЦ и отделения «Почты России»
Власти предложили открыть отделения МФЦ и почты на освободившихся площадях ТЦ.
На площадях в торговых центрах (ТЦ), освободившихся после ухода из России зарубежных компаний, планируют открыть МФЦ и отделения «Почты России». Такое предложение поступило от российских властей, сообщают «Известия». По их мнению, так ТЦ будут посещать больше людей, а МФЦ и отделения почты получат привлекательные условия аренды.
Соответствующее предложение Минпромторг направил на рассмотрение в Минцифры на фоне значительного ухудшения финансовых показателей и посещаемости российских моллов. На данный момент в российских ТЦ пустуют миллионы квадратных метров, подчеркивают специалисты.
Ранее в октябре 2022 года эксперты отмечали, что доля свободных площадей в московских ТЦ составляла 11,5 процента.