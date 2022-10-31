Город
17:29, 31 октября 2022
1 мин.

В Москве резко сократилась посещаемость ТЦ

В Москве резко сократилась посещаемость ТЦ
Фото: Агентство «Москва»

Посещаемость торговых центров (ТЦ) в Москве за девять месяцев 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, резко сократилась. Об уменьшении потока посетителей на семь процентов сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

«Локальные российские и ряд турецких брендов рассматривают возможности заполнения ниш, освобождающихся после ухода международных брендов из России. Однако снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе будет сдерживать развитие ритейлеров, что, в свою очередь, драматично скажется на состоянии объектов недвижимости», — говорится в материале исследования.

Эксперты отметили, что сейчас доля свободных площадей в ТЦ составляет 11,5 процента и к концу года может вырасти до 20 процентов. При этом ввод в эксплуатацию новых торговых объектов замедлился не только в столице, но и в остальных регионах России.

Ранее сообщалось, что испанский бренд одежды Zara возобновит работу в России под новым названием.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.