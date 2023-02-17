Девочка оставила в МФЦ записку с сообщением об изнасиловании

Девочка оставила в МФЦ Донского района Москвы записку с сообщением об изнасиловании отчимом, сообщает MK.RU.

Посетители центра госуслуг нашли послание с текстом: «Меня насилует отчим, а мама не знает». Выяснилось, что записку написала девятилетняя девочка, живущая на Ленинском проспекте. По факту находки начата проверка правоохранительными органами.

Ранее в Москве педофил более полугода насиловал падчерицу знакомого. Мужчину задержали, он полностью признал свою вину.