Город
13:08, 17 февраля 2023
1 мин.

Девочка оставила в МФЦ записку с сообщением об изнасиловании

Девочка оставила в МФЦ записку с сообщением об изнасиловании
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Девочка оставила в МФЦ Донского района Москвы записку с сообщением об изнасиловании отчимом, сообщает MK.RU.

Посетители центра госуслуг нашли послание с текстом: «Меня насилует отчим, а мама не знает». Выяснилось, что записку написала девятилетняя девочка, живущая на Ленинском проспекте. По факту находки начата проверка правоохранительными органами.

Ранее в Москве педофил более полугода насиловал падчерицу знакомого. Мужчину задержали, он полностью признал свою вину.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.