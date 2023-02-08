В Москве педофил более полугода насиловал падчерицу знакомого

В столице педофил более полугода насиловал падчерицу знакомого, сообщается в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«В период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Дежнева в городе Москве, под угрозой применения физической силы неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней изнасилование и насильственные действия сексуального характера», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 и пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), а также по пункту «а» части 3 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК России.

По данным ведомства, 25-летний обвиняемый знаком с отчимом девочки и жил с ними в одной квартире. Он задержан и полностью признал свою вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, утонили в СК. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее в Москве мужчина надругался над девочкой во время занятий на ледовой арене.