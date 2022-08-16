Судмедэксперт развеял миф о «легких курильщика»

Судебно-медицинский эксперт, автор книг Алексей Решетун в разговоре с «Мослентой» развеял миф о легких курильщика. Он отметил, что органы дыхания курящего человека не выглядят «двумя кусками черной субстанции», как представляют себе многие.

«Конечно, это не так. Такого не бывает. Но под легочной плеврой мы видим сажу, которая там скапливается. Так что "черные легкие" — образное выражение, означающее, что внутри органов дыхания большое количество фрагментов сажи, которые видны невооруженным глазом. И разница между легкими курильщика и жителя большого города без этой вредной привычки понятна сразу же», — заявил специалист.

Другие интересующие вопросы врачам можно будет задать в субботу, 20 августа, в летнем кинотеатре «Музеон». Там пройдет седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва». Гостям парка также расскажут, сложнее ли вести здоровый образ жизни тем, кто живет в большом городе, можно ли вести ЗОЖ наполовину, действительно ли ЗОЖ — панацея от всех проблем с организмом и многое другое.

Ранее нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Даниил Петров назвал способы справиться с тягой к курению.