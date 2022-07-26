Нарколог назвал способы справиться с тягой к курению

Нарколог, главный врач реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Даниил Петров в беседе с «Мослентой» назвал способы справиться с тягой к курению.

«Никотиновая зависимость — одна из самых серьезных зависимостей, она сложно поддается лечению. Во-первых, никотин участвует во многих биохимических процессах нашего организма и, употребляя его, мы вмешиваемся в эти процессы, что вызывает зависимость на биохимическом уровне. Во-вторых, он вызывает сильную психологическую зависимость. В-третьих, сигареты находятся в легальной продаже. А самое неприятное, что эта негативная привычка очень слабо поддается общественному порицанию, во всяком случае, в России», — рассказал специалист.

Медик заявил, что важнейшую роль в лечении любой зависимости играет психотерапия. При этом не стоит пренебрегать никотинозамещающими препаратами: они позволяют на первом этапе снизить тягу к сигаретам. Однако врач предупредил, что действие таких препаратов — кратковременное, на их прием отводится от одного до двух месяцев.

«Также существует множество запатентованных методов лечения никотиновой зависимости: НЛП, иглоукалывание, гипноз. По большому счету, если у пациента есть установка на лечение и избавление от вредной привычки, эти методики могут помочь добиться положительного результата. Также в Москве есть группа анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволяют поддерживать никотиновую трезвость», — подсказал эксперт методы самопомощи.

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