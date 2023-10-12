06:36, 12 октября 2023
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В программе Мясникова развеяли миф о пользе одной каши
Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за манной каши.
Фото: Anatoly Prososov / Russian Look / Globallookpress.com
О риске развития рака из-за манной каши предупредили в выпуске программы «Смотрим» доктор Александр Мясников и биолог Екатерина Баранова.
«Манная каша, безусловно, является высокоэнергетическим продуктом. Она очень калорийная, для многих людей она опасна», — сказала биолог.
По словам специалистов, в этом виде каши содержится много сахара, что может способствовать развитию различных заболеваний. Употребление манки чревато возникновением сахарного диабета, ожирения, а также сердечных и онкологических заболеваний.
Ранее доктор Мясников оценил вероятность заражения сибирской язвой из-за мяса.