В программе Мясникова развеяли миф о пользе одной каши

О риске развития рака из-за манной каши предупредили в выпуске программы «Смотрим» доктор Александр Мясников и биолог Екатерина Баранова.

«Манная каша, безусловно, является высокоэнергетическим продуктом. Она очень калорийная, для многих людей она опасна», — сказала биолог.

По словам специалистов, в этом виде каши содержится много сахара, что может способствовать развитию различных заболеваний. Употребление манки чревато возникновением сахарного диабета, ожирения, а также сердечных и онкологических заболеваний.

Ранее доктор Мясников оценил вероятность заражения сибирской язвой из-за мяса.