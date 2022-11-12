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09:15, 12 ноября 2022
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Владелец московского бара развеял миф о плохих ресторанах в спальных районах

Владелец московского бара развеял миф о плохих ресторанах в спальных районах
Фото: Jay Wennington / Unsplash

Миф о плохих ресторанах в спальных районах развеял в беседе с «Мослентой» владелец московского бара StereoPeople Андрей Третьяков. Он заявил, что это лишь внешнее впечатление, а за пределами центра города тоже есть приличные заведения.

«Если смотреть лучше, то развиваются и спальные районы, и даже рестораны в области. Есть даже места, ради которых ты не пожалеешь времени и поедешь за город. По уровню сервиса они не уступают заведениям в центре Москвы», — сказал ресторатор.

Также Третьяков посоветовал иногда «выбираться за пределы Патриарших Прудов», поскольку вокруг много интересного.

Ранее были названы основные отличия ресторанов в центре Москвы и в спальных районах. В центральных заведениях практически нет постоянных посетителей из-за отсутствия жилых районов.

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