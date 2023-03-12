Гастроэнтеролог развеяла миф о специальном питании при гастрите

Миф о специальном питании при гастрите в беседе с «Мослентой» развеяла врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева. По ее словам, продуктов, которых нужно избегать при этом заболевании нет.

«Никаких специализированных продуктов, которых нужно избегать при гастрите или язве, нет. Стоит придерживаться принципов рационального питания, с небольшой индивидуальной коррекцией. Например, выявить так называемые пищевые триггеры — продукты, которые вызывают дискомфорт после еды», — пояснила специалист. Она отметила, что приобострениях заболеваний лечение подбирается индивидуально.

При этом гастрит чаще всего протекает бессимптомно, так как в слизистой оболочке желудка нет болевых рецепторов. Язвенная же болезнь затрагивает более глубокие слои желудка, поэтому может проявляться болью в животе сразу или через некоторое время после еды, тошнотой, рвотой, продолжила она.

По словам Дюжевой, наиболее распространенной причиной гастрита и язвы желудка является бактерия хеликобактер пилори. Слишком частое использование нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин, ибупрофен также может приводить к повреждению слизистой оболочки желудка.

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