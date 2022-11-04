Развеяны популярные мифы о холестерине

Популярные мифы о холестерине развеял столичный Роспотребнадзор.

«Несмотря на то, что холестерин содержится в продуктах животного происхождения, отказываться от них совсем не стоит, поскольку они очень питательны. Нужно минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием насыщенного жира: обработанных или приготовленных во фритюре, молочных, а также жирных кусков мяса, шоколада, выпечки», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уровень холестерина не зависит от возраста и пола человека, а поспособствовать его повышению могут вредные привычки, ожирение, генетика, низкая физическая активность и неправильное питание.

Высокий уровень холестерина не имеет симптомов до тех пор, пока состояние не станет опасным: не вызовет стенокардию, инфаркт миокарда или даже внезапную смерть, предупредили в Роспотребнадзоре.

Ранее доктор Мясников напомнил об опасности повышенного холестерина. Он подчеркнул, что это вещество можно назвать самой важной субстанцией в организме.