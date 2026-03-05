Мигрант с ледорубом попытался ограбить банкомат в Москве

В Москве поймали 47-летнего мигранта, пытавшегося с помощью ледоруба-скребка вскрыть банкомат и украсть деньги. Иностранца задержали в районе Белорусского вокзала, он признался в содеянном. Подробности приводятся в Telegram-канале «МВД Медиа».

Ночью к полицейским обратились представители службы безопасности крупного финансового учреждения. К заявлению они приложили запись с камеры видеонаблюдения.

Благодаря предоставленным материалам, стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник попытался взломать банкомат инструментом, предназначенным для уборки наледи. Иностранец смог вскрыть корпус терминала, однако ему не удалось добраться до сейфа, в котором находилось почти четыре миллиона рублей. В итоге преступник скрылся, но был задержан по горячим следам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее жителя Подольска задержали за совершенное 12 лет назад ограбление банка.