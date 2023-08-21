Мигранты напали на мужчину и женщину в магазине в центре Москвы

В центре Москвы двое сотрудников магазина напали на мужчину и женщину, сообщает ГСУ СК России по столице. Инцидент произошел в торговой точке на улице Пресненский вал.

Установлено, что правонарушителями оказались уроженцы Таджикистана, незаконно работающие в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал AW. На кадрах видно, что во время рейда по поиску просроченного товара в магазине продавцы напали на проверяющих. Они избили мужчину и попытались вырвать телефон из рук женщины.

Ранее на видео попало нападение с ножом на сотрудника ПВЗ в Подмосковье.