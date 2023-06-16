Банда «менял» из Киргизии похитила у москвичей четверть миллиарда рублей

Этническую организованную преступную группировку (ОПГ), грабившую людей под видом обмена валюты разгромили в Москве, сообщает Baza. Банда, состоявшая, преимущественно, из граждан Киргизии, с апреля прошлого года похитила более 250 миллионов рублей.

По данным канала, ОПГ создали 41-летний Шахмар Дзейтов и 36-летний Шукмарбек Мавлянов. Всего в ее состав входили 13 человек, в том числе одна женщина. Семь подозреваемых задержаны, шесть объявлены в федеральный розыск.

Преступники воспользовались выросшим после запрета ЦБ ограничений на обмен валюты спросом на нее. Они предлагали продажу по выгодным ценам, но получив российские рубли сбегали с ними. При этом в группе было четкое распределение ролей: одни изображали посредников, другие — продавцов, третьи — занимались охраной, пишет Baza.

Ранее в Москве псевдообменщик сбежал с полученной от горожанина иностранной валютой на 22 миллиона рублей.