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04:18, 07 февраля 2023
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Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей

Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей
Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей. Об этом «МВД Медиа» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержаны директор аптеки, два продавца-фармацевта и охранник

«Сотрудники аптечного пункта на юге Москвы продавали запрещенные к свободному обороту лекарственные препараты без соответствующих рецептов. Основную часть клиентуры составляли наркозависимые лица», — сказала Волк.

На месте обнаружены восемь килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, более десяти миллионов рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»). Двое подозреваемых находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении, а еще двое отправлены под домашний арест.

Ранее в Москве мужчина ограбил прохожего после приезда к нему скорой и попал на видео.

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