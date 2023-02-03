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19:38, 03 февраля 2023
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В Москве мужчина ограбил прохожего после приезда к нему скорой и попал на видео

В Москве мужчина ограбил прохожего после приезда к нему скорой и попал на видео
Кадр: МВД МЕДИА

В Москве мужчина ограбил прохожего после приезда к нему скорой помощи. Инцидент попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

«Потерпевший, 34-летний житель Подмосковья, передвигающийся на костылях, на улице Земляной Вал почувствовал себя плохо и позвонил в скорую помощь. Один из прохожих предложил ему свою помощь. Он донес сумку гражданина до остановки, а когда подъехала бригада врачей, сердобольный незнакомец внезапно бросился бежать, прихватив с собой саквояж с личными вещами и паспортом пострадавшего», — говорится в сообщении.

После того как медики оказали потерпевшему необходимую помощь, он обратился в полицию. Грабитель был задержан полицейскими на той же улице, но он уже успел сбыть украденные вещи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России («Грабеж»). Фигурант арестован.

Ранее грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру и сбежал в окно.

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