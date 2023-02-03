В Москве мужчина ограбил прохожего после приезда к нему скорой и попал на видео

После того как медики оказали потерпевшему необходимую помощь, он обратился в полицию. Грабитель был задержан полицейскими на той же улице, но он уже успел сбыть украденные вещи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России («Грабеж»). Фигурант арестован.

Ранее грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру и сбежал в окно.