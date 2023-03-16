Мошенники обманули городских чиновников на миллионы рублей в Москве

Организатора и бухгалтера мошеннической схемы, позволившей обмануть городских чиновников и похитить из бюджета столицы 10 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщает «МВД Медиа».

«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под домашним арестом. Обоим фигурантам предъявлено обвинение», — говорится в пресс-релизе.

По данным полиции, аферисты регистрировали автономные коммерческие организации по услугам в области спорта. Они, якобы, проводили мероприятия по городским программам развития физкультуры и спорта. А затем подавали заявки на возмещение части затрат. Это сопровождалось ложными отчетами. Полученные из бюджета деньги мошенники обналичивали и присваивали.

Ранее сообщалось о ловеласе-абьюзере из Иркутска, обманувшем десятки россиянок на миллионы рублей.