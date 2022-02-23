Милонов призвал похоронить Ленина и сравнил его с занозой в сердце Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил тело Владимира Ленина, лежащего в Мавзолее, с занозой в сердце Москвы. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что лидера большевиков необходимо похоронить.

Политик предложил перезахоронить Ленина рядом с матерью или на одном из городских кладбищ, где хоронят государственных деятелей.

Милонов вспомнил, что, согласно церковной истории, запрет на захоронение использовался мучителями христиан, которые хотели надругаться над их памятью. Депутат также заявил, что большевики хотели сделать из Ленина нового святого, поэтому положили его тело в Мавзолее, однако сам вождь пролетариата выступал против подобной канонизации. «Надо избавить нашу Россию от иглы Снежной королевы в сердце, игла Снежной королевы — это Ленин, в сердце столицы он просто как черная заноза. Вытащить надо, похоронить Ленина, как он хотел, не надо издеваться над Лениным», — призвал он.

Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин призвал предать земле тело Ленина рядом с его родственниками.