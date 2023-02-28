Продуктовые мини-магазины в едином стиле откроются в Москве

В спальных районах Москвы откроются продуктовые мини-магазины в едином стиле. Павильоны располагаются рядом с жилыми домами и остановками общественного транспорта, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город выставил на торги два нестационарных торговых объекта под открытие продуктовых магазинов шаговой доступности в Южном Тушине и Печатниках. С победителями заключат договоры на ведение торговой деятельности на пять лет», — рассказал Щербаков. Первые две торговые точки будут находится на бульваре Яна Райниса и на улице Полбина.

Предприниматели смогут открыть недорогие мини-маркеты площадью 56,5 квадратных метра и в других районах города. Для этого необходимо подать заявку на участие в торгах до 10 марта.

Павильоны с необходимым торговым и электрооборудованием уже установлены. Ассортимент магазинов может включать в себя мясо, рыбу, хлеб, молочные продукты, бакалею, гастрономию, кондитерские изделия, фрукты, овощи, мороженое и напитки.

Н сайте мэра столицы говорится что, магазины в нестационарных городских объектах отличает узнаваемое архитектурное решение и широкий ассортимент предлагаемой продукции. Это делает их востребованными у москвичей.

Ранее ассортимент табачного магазина в Москве возмутил столичную жительницу.