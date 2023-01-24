Определена минимальная температура в феврале в Москве

Минимальную температуру в феврале в Москве определила в беседе с «Известиями» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Будем надеяться, что предстоящий февраль сохранит морозную погоду, но я думаю, что температура минимальная будет в пределах не ниже, чем минус 10 — минус 15 градусов», — сказала метеоролог.

По ее словам, за последние годы февральская температура не опускалась ниже минус 20 градусов. Прогнозируется, что в 2023 году морозы сохранятся, но не будут сильными.

Ранее москвичей предупредили о сильных снегопадах в самые последние дни месяца — 30 и 31 января.